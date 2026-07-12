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Царьград

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Симоньян поможет семье младенца из Егорьевска, погибшего после атаки ВСУ

Симоньян поможет семье младенца из Егорьевска, погибшего после атаки ВСУ

Симоньян отреагировала на гибель полугодовалого ребёнка в Подмосковье.Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать поддержку близким шестимесячного ребёнка, погибшего в результате налёта украинских беспилотников на Московскую область.

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