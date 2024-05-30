Лавров: Вашингтон подливает масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты на фоне публичных заявлений о необходимости справедливого решения палестинской проблемы предпринимают шаги, способствующие разжиганию конфликта на Ближнем Востоке, заявил в беседе с РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.
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