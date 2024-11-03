Названы частые ошибки россиян при оформлении ДТП

Самыми распространенными ошибками водителей при оформлении ДТП являются использование «Европротокола» с ограниченной выплатой, подписание несоответствующей реальности схемы ДТП и фиксация только внешних повреждений автомобиля, рассказал автоюрист Лев Воропаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии