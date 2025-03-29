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Царьград

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Ларисе Долиной вернули квартиру, а мать-одиночку – выселяют

Ларисе Долиной вернули квартиру, а мать-одиночку – выселяют

В прошлом году квартиру певица продала под влиянием мошенников.Хамовнический суд Москвы вынес решение по скандальному делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

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