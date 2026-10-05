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МОСИНФОРМ

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Облачно с прояснениями и до плюс 15 ожидаются в столичном регионе 5 октября

Облачно с прояснениями и до плюс 15 ожидаются в столичном регионе 5 октября

В понедельник, 5 октября, температура в Москве поднимется до 12–14 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от 10 до 15 градусов выше нуля.

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