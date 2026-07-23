«Зенит» ведет переговоры с «Расингом» о трансфере Густаво Пуэрты

По информации источника, стоимость потенциального трансфера составит около 20 миллионов евро. Агентам 23-летнего колумбийского хавбека предстоит добиться для игрока заработной платы в размере 3 миллионов евро в год.
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