Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.
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