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Пункт-А

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В центре Астрахани на пять дней ограничат автодвижение

В центре Астрахани на пять дней ограничат автодвижение

Из-за Кубка России по ралли-рейдам. В связи с проведением Кубка России по ралли-рейдам «Баха Астрахань» администрацией города вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта с 14:00 7 октября до 23:00 11 октября: по пер.

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