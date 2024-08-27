Режиссер Дарина Умнова: «Мы плывем по течению и редко задаем себе откровенные вопросы»

Самым ярким событием XIII столичного кинофестиваля «Будем жить» стала премьера документальной трагикомедии Дарины Умновой «И жили они долго и счастливо, или почему динозавры вымерли», удостоенная диплома жюри.
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