Голосовые агенты на базе искусственного интеллекта Томы начали работать в автосалонах и привлекли финансирование от a16z

Когда Моник Памеча в начале 2024 года стал соучредителем стартапа Toma, занимающегося разработкой искусственного интеллекта для голосового управления, он не предполагал, что проведет летние месяцы, потея в автосалонах Библейского пояса.
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