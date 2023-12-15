Причины коммунального коллапса в Соликамске выяснит прокуратура

Прокуратура начала проверку после серии аварий на теплосетях Соликамска (Пермский край). Ведомство намерено дать оценку работе чиновников, которые должны были обеспечить жителям бесперебойную поставку отопления и горячей воды.
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