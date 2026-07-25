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Внук де Голля назвал слова Драпатого о русских глупыми лозунгами

Внук де Голля назвал слова Драпатого о русских глупыми лозунгами

Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о русских — глупые и примитивные лозунги. Об этом заявил внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

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