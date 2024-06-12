Принц Гарри хочет купить недвижимость в Великобритании из-за Меган Маркл

Принц Гарри хочет приобрести недвижимость в Великобритании. Об этом сообщает издание The Mirror. По словам королевского эксперта и биографа Тома Куинна, принц Гарри думает над тем, чтобы купить дом или квартиру в Великобритании, потому что друзья отказываются навещать его в США из-за "разногласий" с Меган Маркл.
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