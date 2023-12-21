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Президент Чехии дал совет ВСУ: это мощнее удара в спину

Президент Чехии дал совет ВСУ: это мощнее удара в спину

Президент и бывший военный Петр Павел заявил, что украинское командование пережило потерю личного состава и техники, но не добилось каких-либо результатов в своей контратаке.

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