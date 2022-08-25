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Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

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