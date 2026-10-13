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Врачи удалили из кишечника екатеринбурженки 210 новообразований

Врачи удалили из кишечника екатеринбурженки 210 новообразований

210 полипов из толстой кишки пациентки удалили врачи городской больницы № 40, сохранив при этом орган.

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