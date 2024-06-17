Записки любопытной венки

Моему учителю ФМПХудожественно-исторический музей Вены. Выставка «Гольбейн Бургмайер Дюрер» - Каак? Ты не была на выставке Дюрера - Гольбейна? Вместо «Дюрера» и «была» для идеальной встречи подруг-сплетниц скоро подойдет «была на Луне» и «видела прикольных гуманоидов из соседней галактики» ну и всё остальное, в духе времени.
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