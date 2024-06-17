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Записки любопытной венки

Записки любопытной венки

                           Моему учителю ФМПХудожественно-исторический музей Вены. Выставка «Гольбейн Бургмайер Дюрер»    - Каак? Ты не была на выставке Дюрера - Гольбейна? Вместо «Дюрера» и «была» для идеальной встречи подруг-сплетниц скоро подойдет «была на Луне» и «видела прикольных гуманоидов из соседней галактики» ну и всё остальное, в духе времени.

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