FCC Chair Carr Defends License Review As ABC Cries Censorship Via American Greatness, Federal Communications Commission Chair Brendan Carr is pushing back against Disney-owned ABC’s claims that his agency is engaged in “attempted censorship,” insisting the review of the network’s broadcast licenses stems from evidence of discriminatory hiring practices, not politics.
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