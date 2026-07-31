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FCC Chair Carr Defends License Review As ABC Cries Censorship

FCC Chair Carr Defends License Review As ABC Cries Censorship

FCC Chair Carr Defends License Review As ABC Cries Censorship Via American Greatness, Federal Communications Commission Chair Brendan Carr is pushing back against Disney-owned ABC’s claims that his agency is engaged in “attempted censorship,” insisting the review of the network’s broadcast licenses stems from evidence of discriminatory hiring practices, not politics.

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