Российский бренд смартфонов Inoi — всё. Компания начала самоликвидацию

Российская компания ООО «Иной», выпускающая смартфоны под брендом Inoi, начала процедуру ликвидации предприятия по собственному заявлению, о чем пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные справочного сервиса «СПАРК-Интерфакс».
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