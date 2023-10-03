Российский бренд смартфонов Inoi — всё. Компания начала самоликвидацию

Российская компания ООО «Иной», выпускающая смартфоны под брендом Inoi, начала процедуру ликвидации предприятия по собственному заявлению, о чем пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные справочного сервиса «СПАРК-Интерфакс».