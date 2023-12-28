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Антонов: США подталкивают Киев к пропасти, обрекая на гибель тысячи украинцев

Антонов: США подталкивают Киев к пропасти, обрекая на гибель тысячи украинцев

Соединенные Штаты подталкивают киевскую сторону к пропасти, обрекая на гибель тысячи украинцев. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший новый пакет американской военной помощи Киеву.

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