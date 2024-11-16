Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    А где единственная извили.... ссылка ?"Русские? Вдвое д...
  • zoubova
    Отделились?Так пусть и проблемы решают сами.Мне на них фиолетово,а Вам?"Русские? Вдвое д...
  • Василий Целовальников
    Полиции и ФСБ, стоит работать лучше, либо беду будем хлебать "вёдрами"!!!За что Али зареза...

В Абхазии люди не против России, они против прикрывающихся Россией кланов

В Абхазии люди не против России, они против прикрывающихся Россией кланов

Юрий Кот Вчера, когда всё завертелось, я позвонил разным своим знакомым в этой стране и все как один возмутились поведением действующей власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
vasechkin7
Сами-абхазы, через пень-колода работают, и отлично понимают, что если придут инициативные работящие, то они-местные жители останутся за боротом. Поэтому прикрываются - &quot;А, что мы оставим потомкам, а эта власть &quot;продалась&quot;, а мы нет. И после смены власти, всё повторяется. Нормальный выход, до минимума сократить содержание это квази-государства, и войти в состав России, или вернуть его в Грузию. Там  вроде трезвые хозяйственники во власти появились
Ответить
4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Батенька, сам ты... из прошлого. А судя по латинице, из-за бугра на клаве играем? Ну ну... аналетег...
Ответить
4 час.
саша дмитренко
в  тех  краях  веками  кто  ближе  к  власти  тот  и  живет  лучше  еще  в  совке  там  вызов  скорой  стоил  3-5руб)))  ничего  бесплатного  не было,,за  бабки  и  дерутся
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх