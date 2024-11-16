Юрий Кот Вчера, когда всё завертелось, я позвонил разным своим знакомым в этой стране и все как один возмутились поведением действующей власти.
В Абхазии люди не против России, они против прикрывающихся Россией кланов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
vasechkin7
Сами-абхазы, через пень-колода работают, и отлично понимают, что если придут инициативные работящие, то они-местные жители останутся за боротом. Поэтому прикрываются - "А, что мы оставим потомкам, а эта власть "продалась", а мы нет. И после смены власти, всё повторяется. Нормальный выход, до минимума сократить содержание это квази-государства, и войти в состав России, или вернуть его в Грузию. Там вроде трезвые хозяйственники во власти появились
Ответить
4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Батенька, сам ты... из прошлого. А судя по латинице, из-за бугра на клаве играем? Ну ну... аналетег...
Ответить
4 час.
саша дмитренко
в тех краях веками кто ближе к власти тот и живет лучше еще в совке там вызов скорой стоил 3-5руб))) ничего бесплатного не было,,за бабки и дерутся
Ответить
2 час.
Свежие комментарии