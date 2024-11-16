В Абхазии люди не против России, они против прикрывающихся Россией кланов

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vasechkin7

Сами-абхазы, через пень-колода работают, и отлично понимают, что если придут инициативные работящие, то они-местные жители останутся за боротом. Поэтому прикрываются - "А, что мы оставим потомкам, а эта власть "продалась", а мы нет. И после смены власти, всё повторяется. Нормальный выход, до минимума сократить содержание это квази-государства, и войти в состав России, или вернуть его в Грузию. Там вроде трезвые хозяйственники во власти появились