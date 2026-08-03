Даже Deep State признаёт: ВС России нарастили темп. ВСУ уже не отвоюют наше

ВС России нарастили темп наступления на фронте. Это признаёт даже украинский мониторинговый телеграм-канал Deep State, которому свойственно занижать успехи русской армии и выставлять любые достижение ВСУ как невероятный прорыв.
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