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Царьград

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Даже Deep State признаёт: ВС России нарастили темп. ВСУ уже не отвоюют наше

Даже Deep State признаёт: ВС России нарастили темп. ВСУ уже не отвоюют наше

ВС России нарастили темп наступления на фронте. Это признаёт даже украинский мониторинговый телеграм-канал Deep State, которому свойственно занижать успехи русской армии и выставлять любые достижение ВСУ как невероятный прорыв.

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