При агрессии со стороны соседей важно избегать открытого конфликта, фиксировать нарушения и обращаться за помощью в уполномоченные органы.
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