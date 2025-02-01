В ГД назвали фейками сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли

Это противоречило бы праву граждан на выбор формы получения выплат.фото: duma.gov.ruСообщения в соцсетях о принудительном переводе пенсий россиян в цифровые рубли являются фейком, заявил 1 февраля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.