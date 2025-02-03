Что происходит с ETH? Разбор текущей ситуации

Анализ нескольких ключевых индикаторов помогает оценить, изменилась ли ситуация с ETH: Netflow на биржах Чистый поток ETH на биржи остается положительным, что указывает на большее поступление монет, превышающее вывод.
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