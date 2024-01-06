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Пеп о восстановлении Холанда, де Брюйне и Доку: «Не знаю насчет матчей с «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом», но потом они будут готовы» 

Пеп о восстановлении Холанда, де Брюйне и Доку: «Не знаю насчет матчей с «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом», но потом они будут готовы» 

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался в преддверии воскресного матча Кубка Англии с «Хаддерсфилдом».

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