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Билайн поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов

Билайн поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов

В рамках поддержки перспективных инклюзивных технологий и создания среды равного доступа Билайн вместе с социально-предпринимательским проектом Everland поддержит разработку нового каталога голосов, которые подходят для восприятия незрячими людьми при работе с ПК и другими гаджетами, сообщает пресс-служба компании Билайн.

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