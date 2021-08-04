Билайн поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов

В рамках поддержки перспективных инклюзивных технологий и создания среды равного доступа Билайн вместе с социально-предпринимательским проектом Everland поддержит разработку нового каталога голосов, которые подходят для восприятия незрячими людьми при работе с ПК и другими гаджетами, сообщает пресс-служба компании Билайн.
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