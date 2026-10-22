Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошел в пятерку игроков турецкого клуба, забивших не менее двух голов в своих первых трех матчах Лиги чемпионов, сообщает авторитетный портал футбольной статистики и аналитики Opta.
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