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Жительница Рубежного рассказала губернатору Воробьеву о жизни под обстрелами

Жительница Рубежного рассказала губернатору Воробьеву о жизни под обстрелами

Галина Владимировна Дворецкая приехала в Московскую область из Рубежного совсем недавно. На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым она рассказала о том, как она и ее соотечественники жили при украинской власти и под обстрелами ВСУ.

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