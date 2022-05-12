Жительница Рубежного рассказала губернатору Воробьеву о жизни под обстрелами

Галина Владимировна Дворецкая приехала в Московскую область из Рубежного совсем недавно. На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым она рассказала о том, как она и ее соотечественники жили при украинской власти и под обстрелами ВСУ.