Шольц: Берлину не следует поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России

Германия не должна поставлять Украине оружие, способное наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет ТАСС.
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