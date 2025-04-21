«У меня рабочий день закончен»: женщине отказали в больничном, и она умерла на глазах у детей в школе

Майя Majesty

ОМС Минздрав угробит скоро окончательно. Они составили такие драконовские протоколы для врачей, что теперь врачи в первичном звене ни за что не отвечают и ни на какие дополнительные исследования организма не направляют Ввели какие то консилиумы врачей, которые в поликлиниках "собираются" по каждому поводу и без повода. Обследования надо выбивать чуть ли не с боем, да еще на эти обследованиями надо умудриться записаться! К кардиологу, оказывается, не просто попасть через терапевта даже! А напрямую кардиолог принимает только если человек стоит у него уже на учете, а это люди, которые минимум перенесли один инфаркт.. О какой профилактики может идти речь, если кардиограмму расшифровывает ИИ , а принимает решение о назначении лечения простой терапевт, который ( я лично видела) открывает мед.справочник и по нему пишет название лекарств??? Такое ощущение, что поликлиники только для отчетности по диспансеризации существуют, а квалификация врачей определяется "на глазок".