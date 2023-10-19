Suzuki представила мотоцикл, способный взбираться по лестницам

Будущее городской мобильности уже определено концептом мотоцикла от легендарной Suzuki. Японская компания представила инновационное ТС на основе мобильной архитектуры MOQBA, достаточно хорошо известной нам по е квадроциклам.
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