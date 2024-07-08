Профессор Московского архитектурного института Олег Явейн и руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн рассказали о своем выборе деятельности

Они вдохновились примером отца и пошли по его стопам Профессор Московского архитектурного института Олег Явейн и руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн хорошо знают историю своей семьи.
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