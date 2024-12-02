Выходку иностранцев с лезгинкой и дрифтами в Балабаново назвали недопустимой

Инцидент, произошедший прямо у поликлиники, получил широкую огласку общественности. Позже полиция установила участников массовки, ими оказались четыре иностранцаВыходку иностранцев с лезгинкой и дрифтами в Балабаново Калужской области назвали недопустимой.
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