Выходку иностранцев с лезгинкой и дрифтами в Балабаново назвали недопустимой

Инцидент, произошедший прямо у поликлиники, получил широкую огласку общественности. Позже полиция установила участников массовки, ими оказались четыре иностранцаВыходку иностранцев с лезгинкой и дрифтами в Балабаново Калужской области назвали недопустимой.