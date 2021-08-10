Заноза

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Юрий Селиванов: Не пора ли договориться о терминах?

Юрий Селиванов: Не пора ли договориться о терминах?

Упорное игнорирование того фундаментального  факта, что русский народ является сегодня самым крупным разделенным народом на Земле, никак не способствует увеличению  шансов России на её историческое выживание В Москве до сих пор не могут определиться с  тем, как называть  русских людей, ставших иностранцами против собственной воли – русскими или русскоязычными:     «Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих.

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Елена Бреслова
Вообще это ужасно, и мне непонятно почему Путин наводняет страну мигрантами, закладывая ядерную многотонную бомбу под Россию, вместо того, чтобы забрать в Россию миллионы русских?!
Алиса Майская
А сами-то "миллионы русских" хотят в РФ? Сейчас процедура получения российского гражданства для бывших граждан СССР упрощена до предела, а желающие его получить, в основном, те самые совсем не русские люди, приехавшие в РФ из Средней Азии гастарбайтеры. Только полгода назад гражданство РФ получал мой муж-немец, родившийся в СССР - быстро, без проблем, с минимальным комплектом документов. Русских в МФЦ были единицы, зато уйма представителей среднеазиатских гос-в, по возрасту, явно, не заставших СССР.
Елена Бреслова
Рассуждаете о том, чего не знаете... Поздравляю вашего мужа! А Вы сами где живете, вам хоть раз приходилось переезжать?!
Алиса Майская
Живу в Германии, (ПМЖ) и в РФ(гражданство). Из-за работы в двух странах переезжать приходится часто и регулярно уже почти 20 лет.
Борис Осипов
Автор прав+++++++++++
ludmila Cernega
Когда у Ельцина в Латвии спросили, а как быть с русскими, он ответил, что как приехали, так и уедут...... и вот латыши все ждут, когда все русские уедут. А когда я приехала однажды в Россию и мы в случайном знакомстве затронули тему бывших республик, то они нас назвали оккупантами и злорадствовали, что нам там (в частности в Латвии) раньше было хорошо, а я ответила, что же вы тут сидели и не ехали туда, где по вашему, было хорошо, собеседница дернулась и ничего не ответила. Выводы делайте сами.

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