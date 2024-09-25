Ольга Яковлева: революция красоты

Ольга – высококвалифицированный эксперт перманентного макияжа и татуировки, художник по восстановлению ареолы груди, спикер и судья международных конгрессов и конференций, а также член независимой ассоциации мастеров перманентного макияжа Beliff.
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