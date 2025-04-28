⚡️ В Крыму планируют подключить к газу более 6,5 тысяч домов Это планируется на период с 2025 по 2028 год, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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⚡️ В Крыму планируют подключить к газу более 6,5 тысяч домов Это планируется на период с 2025 по 2028 год, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.