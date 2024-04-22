Начался период максимального сброса паводковой воды в Астраханской области. Но поможет ли это нашей «рыбной полке»?

Сегодня на Волжской ГЭС открыли как можно шире шлюзы: начался самый пик весеннего половодья в Нижней Волги, и среднесуточный сброс воды на самом нижнем гидротехническом объекте Волжско-Камского каскада установлен по максимуму - 26000±500 куб.
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