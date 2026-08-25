«Европа — не три пятых мира»: Гутерриш объяснил, почему СБ ООН оказался парализован

Совет Безопасности ООН — это орган, который создавался, чтобы предотвращать третью мировую войну. Но сегодня он больше похож на дорогой антикварный магазин: все на видных местах, красиво, но пользоваться уже страшно.
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