Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне.