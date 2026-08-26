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Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов

Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупционных скандалов

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что недовольство политиков, от которых Владимир Зеленский избавился из-за скандалов с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может привести к расколу внутри страны и даже к гражданской войне.

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