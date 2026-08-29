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МЧС: в Московском регионе ожидается туман с видимостью до 100–500 метров

МЧС: в Московском регионе ожидается туман с видимостью до 100–500 метров

В Московском регионе ожидается туман с видимостью 100-500 метров до утра воскресенья, 30 августа. Экстренное предупреждение опубликовали на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

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