Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Глава Международного союза пятиборья: «Надеемся, что для спортсменов России и Беларуси найдется дипломатический путь для участия в соревнованиях»

Глава Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн рассчитывает, что российские и белорусские вернутся к соревнованиям.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх