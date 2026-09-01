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Царьград

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Украина перевела скандальный 225-й полк в седьмой корпус ДШВ

Украина перевела скандальный 225-й полк в седьмой корпус ДШВ

Украинское командование перевело скандально известный 225-й штурмовой полк в подчинение седьмому корпусу диверсионно-штурмовых войск.

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