В Губкинском администрация ограничит движение транспорта 8 и 9 мая

В Губкинском временно перекроют несколько участков дорог в связи с празднованием 80-летия Победы. Ограничения движения будут действовать с 8 по 9 мая на проспектах Губкина и Мира, улицах Набережной, Калинина, Нефтяников и Российской.
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