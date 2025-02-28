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NBC News узнал, что США больше не будут помогать восстанавливать украинскую энергосистему

NBC News узнал, что США больше не будут помогать восстанавливать украинскую энергосистему

Государственный департамент на этой неделе прекратил реализацию инициативы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой были направлены несколько сот миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины после атак российских войск, передает NBC News со ссылкой на двух сотрудников агентства, работавших в миссии на Украине.

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