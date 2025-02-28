NBC News узнал, что США больше не будут помогать восстанавливать украинскую энергосистему

Государственный департамент на этой неделе прекратил реализацию инициативы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой были направлены несколько сот миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины после атак российских войск, передает NBC News со ссылкой на двух сотрудников агентства, работавших в миссии на Украине.