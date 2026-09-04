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Аргументы и Факты

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Психолог Каплан объяснила, как отличить сезонную депрессию от хандры

Психолог Каплан объяснила, как отличить сезонную депрессию от хандры

Сезонное аффективное расстройство отличается от обычной осенней хандры устойчивыми симптомами, которые регулярно возвращаются в определённое время года и заметно влияют на повседневную жизнь, объяснила в материале Донецкого агентства новостей психолог Варвара Каплан.

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