Психолог Каплан объяснила, как отличить сезонную депрессию от хандры

Сезонное аффективное расстройство отличается от обычной осенней хандры устойчивыми симптомами, которые регулярно возвращаются в определённое время года и заметно влияют на повседневную жизнь, объяснила в материале Донецкого агентства новостей психолог Варвара Каплан.