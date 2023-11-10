«Уверен в себе»: в США впали в уныние после поездки Путина

Вик Норд

"Президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии"- Особенно когда напоминаешь КТО в доме хозяин,с чьей руки кормишься,и кому обязан своей жизнью,пока она РЕЗКО у тебя не изменилась.