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Пятый канал

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Пять поврежденных машин: ккадры с места ДТП с участием Алексея Столярова

Пять поврежденных машин: ккадры с места ДТП с участием Алексея Столярова

Спортивный блогер Алексей Столяров вместе со своей супругой, чемпионкой России и мира по бальным танцам Верой Бондаревой попал в массовую автоаварию на Рублевке.

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