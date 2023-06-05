Антон Стамплевский навел порядок в сфере закупок в части своевременной оплаты обязательств по исполненным муниципальным контрактам

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области Антона Стамплевского поступила жалоба от руководителя общества с ограниченной ответственностью «Глобусстрой» на несвоевременное выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение город Конаково» своих обязательств по оплате работ во исполнение муниципального контракта.