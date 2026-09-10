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Колл центры на Украине не являются законными целями?

Читаю тут: "Милонов призвал бомбить кол-центры мошенников на Украине, чтобы защитить детейСамым эффективным способом борьбы с такими преступниками политик назвал авиабомбу ФАБ-500, которую можно сбросить на кол-центры, чтобы их уничтожить.

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