Колл центры на Украине не являются законными целями?

Читаю тут: "Милонов призвал бомбить кол-центры мошенников на Украине, чтобы защитить детейСамым эффективным способом борьбы с такими преступниками политик назвал авиабомбу ФАБ-500, которую можно сбросить на кол-центры, чтобы их уничтожить.